Das Siegerinterview mit dem Wahl-Salzburger Henrik Kristoffersen hatte es in sich: Der ansonsten als Einzelkämpfer verschriene Norweger stand mit Tränen in den Augen da und gratulierte seinem Landsmann Sebastian Foss-Solevaag. Sogar beim norwegischen Verband, mit dem er sich in der Vergangenheit öfters angelegt hatte, bedankte er sich. Und er sprach es selbst heraus: „Ich war noch nie so emotional nach einem Sieg.“