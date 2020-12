Der iranische Präsident Hassan Rouhani hat seinen US-amerikanischen Amtskollegen Donald Trump mit dem früheren irakischen Diktator Saddam Hussein verglichen. „In der jüngeren iranischen Geschichte mussten wir uns zweimal mit zwei Wahnsinnigen auseinandersetzen: Trump und Saddam“, sagte er am Mittwoch. Hussein habe den Iran in einen militärischen Krieg verwickelt, Trump wiederum in einen Wirtschaftskrieg, so der Präsident im Staatsfernsehen. Aus der Sicht Rouhanis sei der Iran letztlich in beiden Kriegen als Sieger hervorgegangen.