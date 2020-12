Sorge vor Versorgungsengpässen in Großbritannien

Voraussetzung für Einreisen nach Frankreich ist ein negativer Corona-Test. Frankreich hatte wegen der in Großbritannien aufgetauchten neuen Coronavirus-Variante die Grenzen für den Frachtverkehr geschlossen. Das hatte die Befürchtung von Versorgungsengpässen in Großbritannien vor allem bei frischen Gütern geschürt.