Die Mannschafts-Weltmeisterschaften im Tischtennis sind wegen der Corona-Pandemie endgültig abgesagt worden. Im Tischtennis wurde damit zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder ein WM-Turnier gestrichen. Das ursprünglich für den März 2020 geplante Turnier in Busan in Südkorea wurde bereits einmal in den Juni und einmal in den September verlegt. Wegen der steigenden Corona-Zahlen im Land konnte der südkoreanische Verband nun auch den dritten Ausweichtermin vom 28. Februar bis 7. März 2021 nicht einhalten.