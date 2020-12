Ein Fest des Innehaltens in Salzburg

Die zweifache Mutter Elisabeth Lauche (35) aus St. Michael im Salzburger Lungau ist froh um die gelockerten Corona-Regeln am heutigen Heiligen Abend. So müssen die Rezeptionistin in einem Hotel und ihre beiden Kinder Marie (9) und Daniel (15) trotz Pandemie nicht auf ein „Weihnachten wie jedes Jahr“ verzichten. „Wir sind zu acht und feiern so wie zuvor mit meinen Schwestern und meinen Eltern“, erzählt die Lungauerin. Nach einer emotionalen Achterbahnfahrt aufgrund der wirtschaftlichen Einschränkungen in der Hotellerie will Lauche das heurige Weihnachtsfest auch nutzen, um Kraft zu tanken.