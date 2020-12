Der US-amerikanische Kongress hat das Hilfspaket gegen die Corona-Krise verabschiedet - Noch-Präsident Donald Trump will dieses aber nicht unterzeichnen. Und: Tesla wäre fast an Apple gegangen - so Konzernchef Elon Musk. Wie er am Dienstag auf Twitter schrieb, hat er sich wohl „in den dunkelsten Tagen der Produktion des Modells 3“ an Apple-Chef Tim Cook gewendet. Das und mehr gibt‘s jetzt in eurem „PUSH“-Update mit Annie Müller Martinez.