Wenn Bakterien in die Wunde gelangen

„In diese Wunde - war sie auch noch so minimal - gelangten dann offensichtlich Keime, am häufigsten sind das Streptokokken, eine weitverbreitete Bakterienart. Zuerst kommt es nur zu einer lokalen Rötung. Die Keime können sich aber, wenn man Pech hat, über die Blutbahnen im ganzen Körper verteilen. Die Folge: Blutvergiftung, Sepsis, entsteht und macht sich mit schweren Symptomen wie hohem Fieber, Herzrasen bis hin zum Kreislaufschock bemerkbar“, erklärt Prim. Univ.-Doz. Dr. Karl Aichberger, der den Oberösterreicher kurze Zeit später im Spital behandelt hat. Denn Herbert Reiter erlebte das, was der Internist gerade beschrieben hat: Nachdem er sich die winzige Verletzung zugezogen hatte, schwoll sein Bein innerhalb der folgenden Tage vom Fuß bis zum Knie an. „Als schweinchen- bis tiefrosa“, beschreibt er dessen Farbe - noch mit Humor. Als sich die „Beule“ immer weiter nach oben ausbreitete und Schmerzen ihn quälten, verging dem ehemaligen Besitzer einer Firma für Druckbehälterbau das Lachen. „Dann haben bei mir die Alarmglocken geläutet“, gibt er zu.