Der 57-jährige Grazer wollte am Montag gegen 6.40 Uhr die Starhemberggasse im Bereich der Kreuzung mit der Alten Poststraße überqueren. Dabei wurde er laut seinen Angabe von einem Auto niedergestoßen. Der Lenker fuhr um den am Boden Liegenden herum und flüchtete auf der Alten Poststraße in Richtung Süden.