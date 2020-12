Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und ein weiterer Mitarbeiter begaben sich als Kontaktpersonen 1 sofort in häusliche Quarantäne. Beide wurden negativ getestet. Haslauer muss nun vorsorglich alle Termine per Video-Konferenz absolvieren. Vorsorglich wurden auch elf Mitarbeiter heute am Vormittag getestet, alle Antigen-Tests brachten ein negatives Ergebnis. Auch der Vorsitzende der Personalvertretung wurde über die Situation im Regierungsbüro informiert. Eine Bestätigung mittels PCR-Test steht noch aus.