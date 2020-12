Am Dienstagnachmittag passierte es: Der 72-Jährige aus dem Bezirk Gmunden (Oberösterreich) fuhr gegen 15 Uhr auf der Pyhrnautobahn in Richtung Oberösterreich. Kurz vor der Mautstelle Bosrucktunnel drehte er um, weil er glaubte, sich verfahren zu haben. Dann war er schon als Geisterfahrer unterwegs: Er fuhr wieder in Richtung Süden und beschädigte im Bereich des Nordportals des Selzthaltunnels zwei Pkw leicht!