„Am 24. und 25. Dezember gibt es Verschärfungen“

Es mag komisch klingen, aber zu Weihnachten wird das Leben im privaten Raum eingeschränkt. „Derzeit ist ein Treffen mit mehreren Personen, wenn es vor 20 Uhr vorbei ist, nicht verboten. Am 24. und 25. Dezember gibt es Verschärfungen. Da wird der private Wohnraum geregelt“, beschreibt Horn die nicht ganz übersichtliche Ausnahmesituation. Wenn man über die Weihnachtsfeiertage in einem anderen Haushalt untergebracht ist, sollte man die Heimreise bereits am 25. Dezember antreten. „Wenn man erst am 26. Dezember zurückfährt, spricht man von einem Bruch der Ausgangssperre.“