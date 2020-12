Insider sind sich sicher, dass die Königsfamilie, obwohl sie nicht gemeinsam feiern kann, sich auch in diesem Jahr allerlei lustige Geschenke geschickt hat, die während eines gemeinsamen Zoom-Videocalls ausgepackt werden.

Prinz Harry und Herzogin Meghan feiern in diesem Jahr zum ersten Mal mit Sohn Archie in ihrem neuen Heim in Montecito Weihnachten. Herzogin Kate und Prinz William verbringen die Ferien und Festtage wegen der Coronakrise auf ihrem Landsitz Anmer Hall. Queen Elizabeth II. und Prinz Philip bleiben aus Sicherheitsgründen unter sich auf Schloss Windsor.