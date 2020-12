Im Stich gelassen

Es war nicht das letzte Mal. Denn obwohl Union schnell den Ausgleich erzielen konnte (durch Grischa Prömel, 6.), ließen die Mitspieler Karius in der ersten Halbzeit so richtig im Stich. Das sagte zumindest Berlin-Trainer Urs Fischer nach dem Spiel. So erzielte zuerst Dennis Srbeny mit einem Nachschuss nach einer Riesenparade von Karius das 2:1 und die Bescherung kam auch noch, und zwar in der 34. Minute: Da traf Michel aus einem Konter durch die Beine des unglücklichen Union-Keepers zum 3:1 für Paderborn.