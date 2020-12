Die „Krone Tierecke“ ist so etwas wie ein Heim und die letzte Rettung für Tiere, die verwahrlost oder teilweise schwer krank sind. „Wir sind so etwas wie ein Gnadenhof“, beschreibt Entenfellner ein Herzensprojekt, dass Vierbeinern eine neue Lebensqualität verleihen soll. „Es ist so wunderschön dort. Klingt komisch, aber bei uns merkt man, dass sich die Tiere wohl fühlen“, zeigt sich Entenfellner stolz über die Institution.