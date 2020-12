„Krone“: Herr Kneisl, der Obmannwechsel erfolgte in einer wahrlich schwierigen Zeit. Womit haben Sie sich in diesen ersten Wochen hauptsächlich beschäftigt?

Kneisl: Ja. Ich hoffe für uns alle, dass diese schwierige Zeit bald vorbei ist und sich nicht so schnell wiederholt. Am Anfang ist es wichtig, sich einen Überblick zu verschaffen, die Abläufe hinter so einem großen Verband zu verstehen und dabei die Menschen, die täglich dafür hart arbeiten, zu treffen.