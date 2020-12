Vielversprechende Kandidaten

Auch heuer sind wieder sehr interessante und vielversprechende Kandidaten dabei. Einer der Favoriten ist Hoffenheims Christoph Baumgartner, der in der Bundesliga und im Nationalteam begeistert hat. Ebenfalls sehr hoch im Kurs stehen der gerade für 25 Millionen Euro von Salzburg zu Leipzig gewechselte Dominik Szoboszlai und das Juwel Yusuf Demir. Der Rapidler glänzte in dieser Saison häufig, wurde in der Champions-League-Qualifikation beim 1:2 in Gent mit 17 Jahren, drei Monaten und 13 Tagen dazu jüngster ÖFB-Torschütze der Europacup-Geschichte.