Diese Saison noch in Hütteldorf

Noch nicht. Weil Demirs Manager bereits betont hat, dass das Super-Talent diese Saison noch in Hütteldorf beenden wird. Wo er im Herbst 17 Profi-Einsätze hatte, meist als Joker, im Finish auch an seine Grenzen stieß. Irres Potenzial, aber noch kein Wunderwuzzi - Trainer Kühbauer wusste schon, warum er den Jungstar behutsam aufbauen will.