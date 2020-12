Feller: „Das kommt auf den Körper an“

Obwohl er seit rund zwei Jahren an Bandscheibenproblemen laboriert, will Feller auch weiterhin die körperlich belastenderen Riesentorläufe bestreiten. Ob er in Adelboden beide RTL vor dem Slalom am 10. Jänner fahren werde, stehe aber noch nicht fest, betonte der Technik-Spezialist, der im „Riesen“ bisher einen Weltcup-Podestplatz erreicht hat (2.). „Das kommt auf den Körper an, aber ich will den RTL nicht ganz stehen lassen. Ich trainiere auf jeden Fall darauf hin.“