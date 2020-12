“Passen wir aufeinander auf, halten wir uns an die Abstandsregeln und die verringerten Transportkapazitäten, damit das Skivergnügen nicht wieder abgedreht wird„, appelliert Brandstätter. Stolz ist man im Gailtal, dass erstmals in der Geschichte mit Weihnachten alle Skilifte von Kötschach bis zum Hrast-Lift in Feistritz in Betrieb gehen.