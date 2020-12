Leipzigs Erfolg war nie in Gefahr, ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer spielte in der Offensive durch. Auf der anderen Seite konnte sich Stürmer Michael Gregoritsch zu keiner Zeit in Szene setzen. Mönchengladbach hatte mit Viertligist Elversberg noch weniger Mühe, Wolf leitete den Torreigen bereits in der fünften Minute nach einem schnellen Gegenstoß der Gäste ein. Für den 21-jährigen Steirer war es der dritte Pflichtspieltreffer in der laufenden Saison. Sein Landsmann Stefan Lainer wurde zur Pause ausgetauscht, Valentino Lazaro bekam keine Einsatzzeit.