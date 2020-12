WestWien in European Cup mit „attraktivem Los“

Im European Cup fand am Dienstag die Auslosung des Achtelfinales in Wien statt. Da bekommt es WestWien mit dem schwedischen Club Ystads IF zu tun. „Ein attraktives, aber sehr schwieriges Los. Auch wenn die Favoritenrolle bei den Schweden liegt, werden wir natürlich alles versuchen, um eine Runde weiter zu kommen“, sagte WestWien-Manager Conny Wilczynski. Das kampflos ins Achtelfinale eingezogene Ferlach matcht sich mit dem zyprischen Vertreter Anorthosis Famagusta. Spieltermine sind 12./13. sowie 19./20. Februar.