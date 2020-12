Wenn es in diesem Jahr ein Ranking der am meisten kritisierten Politiker gibt, liegen Sie ganz vorn. Die Vorwürfe reichen von Parteilichkeit über die Vorsitzführung im Ibiza-U-Ausschuss, Sponsoring durch die Novomatic bis zu einer Gebetsveranstaltung. Gibt Ihnen das nicht zu denken?

Jede Kritik ist es wert, sich anzusehen, welche Substanz sie hat. Auf der anderen Seite braucht es auch bei Gegenwind Haltung, man ist nicht nach Belieben Nationalratspräsident, sondern man hat sich an das Gesetz zu halten. Beim U-Ausschuss halte ich mich sehr klar an die gesetzlichen Vorgaben. Bei all meinen Entscheidungen habe ich mich am Verfahrensrichter orientiert, ob etwa eine Frage zulässig ist oder nicht. Da kritisiert man dann eigentlich den Verfahrensrichter. Die Kritik hat ja aber schon vorher begonnen, der U-Ausschuss ist und bleibt ein politisches Instrument, insofern muss ich auch mit politischen Angriffen gegen meine Person leben.