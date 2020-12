„Krone“: Was ist für diese Familien besonders belastend?

Altendorfer: Ihnen fehlt der Austausch untereinander! Zur Herzkrankheit beim Kind kommt nun Corona als bedrohliches Thema dazu. Normalerweise setzen sie sich am Abend in der Küche zusammen, tauschen ihre Erfahrungen aus, was sehr wichtig ist. Das ist seit Corona nicht mehr möglich. Die Familien sind isoliert in den Zimmern, das ist für alle belastend. Früher waren wir ein buntes, offenes Haus. Nun ist viel mehr Traurigkeit spürbar!