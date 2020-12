Das Legenden-Hallenfußball-Turnier in Graz musste ja abgesagt werden – deswegen suchte der „Lions Club Graz“ nach neuen Wegen, um dennoch Steirern, die in Not geraten sind, helfen zu können. So hatten Oliver Wieser und Andreas Cretnik die Idee zu einer Online-Auktion geboren. Und die wurde zum tollen Erfolg. „Wir konnten 17.000 Euro damit erzielen“, freuten sich die Organisatoren. Top-Exponat war übrigens ein Drei-Tages-Paket für das Bruno-Pezzey-Gedenkturnier im nächsten Jahr mit 2800 Euro, gefolgt von einem Bayer-Trikot, das 1100 Euro eingebracht hat.