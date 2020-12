Die Messe wird laut Lauterbacher in den ersten Reihen am Parkplatz zu sehen und hören sein, die übrigen Besucher können den Gottesdienst via Handy oder über das Autoradio verfolgen. „Die Sehnsucht der Menschen, dieses heilige Fest vor Ort zu feiern, ist groß“, so Lauterbacher. Jedem Haushalt bzw. jeder Familie wird am 24. Dezember ein Parkplatz zugewiesen. Rund 100 Stellplätze gibt es am Parkplatz des Müllner Bräus.