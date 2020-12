Ski-Take-away als nächster Zankapfel

Während der Weihnachtsfrieden in diesem Punkt gerettet sein dürfte, kündigt sich auf den Skipisten neues Ungemach an: Die Bundesländer Tirol und Kärnten planen, das Abholen von Speisen und Getränken dort zu verbieten. Länder dürfen die Maßnahmen verschärfen – und das tun sie, indem sie das Abholen an eine Anbindung an das öffentliche Straßennetz koppeln. Lokale, die nur über die Piste erreichbar sind, dürften dann nichts mehr verkaufen. „Was zu viel ist, ist zu viel! Was kommt als Nächstes? Verbote für Händler in der Nähe von Busstationen? Oder für Gärtnereien mit privater Zufahrt?“, kritisiert Kärntens Wirtesprecher Stefan Sternad. Er fürchtet einen Ansturm auf die Betriebe an Talstationen.