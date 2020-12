Egal ob schlichter Zufall oder glückliche Fügung von ganz oben: Schon vor einem Jahr fiel die Wahl auf das Stift Rein als Sendeort des Gottesdienstes am Christtag 2020. In einer TV-Kooperation mit dem deutschen ZDF ist dieses Jahr turnusmäßig das österreichische Fernsehen an der Reihe, zudem war schon länger die Übertragung aus einer Kirche der Diözese Graz-Seckau geplant. Das weltälteste Zisterzienserstift hatte man dabei schnell am „Radar“. Und weil der Papst die Christmette am Heiligen Abend heuer Corona-bedingt schon früher feiert, brauchte man ein späteres „Ersatzprogramm“. „Die Fernsehkameras sind ja schon am Abend im Stift aufgebaut, deshalb bot sich auch die Übertragung der Mette an“, freut sich der Reiner Abt Philipp Helm.