Wie Ferlach ist auch der zypriotische Erstligist erstmals international dabei. Im Gegensatz zu den Rosentalern hat Famagusta (das durch seine Fußball-Sektion bekannt ist) bereits vier Europacup-Spiele in den Beinen: Gegen Nove Veseli (Tsch) und Beykoz (Tür) siegte man je zweimal – der Achtelfinal-Aufstieg wurde als „episch“ bezeichnet. Zudem führt Famagusta die Meisterschaft nach neun Runden an – die zypriotische Sechser-Liga ist aber in puncto Professionalität unter die österreichische zu stellen. Gespielt wird am 13./14. Feber daheim, eine Woche später dann auswärts.