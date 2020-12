Keine Sheriffs: Ab 18. Jänner sollen Restaurants, Cafés und Co. ja wieder öffnen dürfen - vorerst aber nur für getestete Gäste. „Wir sind keine Sheriffs“, protestierte deshalb Wirtesprecher Mario Pulker in der „Krone“, da Wirte keinesfalls negative Covid-Tests ihrer Kunden kontrollieren wollen - und löste so prompt eilige Anrufe vom Bundeskanzler abwärts aus. Richten musste es dann Tourismusministerin Elisabeth Köstinger: Diese Aufgabe obliege natürlich den zuständigen Behörden. Die Kontrollen sollen stichprobenartig erfolgen und Freigetestete verpflichtet werden, das Testergebnis bei sich zu tragen. Während der wirtliche Weihnachtsfrieden damit in diesem Punkte gerettet sein dürfte, kündigt sich in Sachen FFP2-Masken Ungemach an: Verfassungsjurist Bernhard Müller hält die Tragepflicht in Gondeln ab 24. Dezember „weder für nachvollziehbar noch praktikabel“ - dafür aber für verfassungswidrig. Müller begründet die Einschätzung mit dem verfassungsrechtlichen Grundsatz, dass Gleiches gleich behandelt werden müsse. Im Handel oder den öffentlichen Verkehrsmitteln gelte auch keine FFP2-Maskenpflicht, obwohl dort die Gefahr einer Ansteckung nicht geringer sei als in der Schlange am Skilift. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Teil einer Covid-Verordnung im Nachhinein aufgehoben wird. Ach übrigens, einige Bundesländer versuchen gerade die Essens- und Getränkeabholung auf Skihütten zu unterbinden. Ob das hält?