Die 34-jährige Geschäftsführerin eines Kosmetikinstituts in Fürstenfeld und der gleichaltrige Jurist waren nur wenige Wochen zusammen. Denn scheinbar hatte diese so kurze Zeit gereicht, um die Mutter einer zur Tatzeit zwölfjährigen Tochter in große Panik zu versetzten. Ende Jänner warf sie ihn raus. „Sie hatte Angst vor ihm“, erzählte ihr Stiefvater der „Krone“.