Auch die Anzahl der Stationen wurde von neun auf zehn erhöht, das Rote Kreuz musste kurzfristig Personal rekrutieren. Das Messezentrum, das am Dienstag mit zehn Test-Spuren in Betrieb ging, sollte in der Stadt Erleichterung bringen. Der unerwartete Ansturm der Salzburger zum Corona-Test findet zwar großen Zuspruch - aber auch kritische Stimmen werden nun lauter.