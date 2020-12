Zunächst war das Grummeln in der Südsteiermark groß: Fünf Stationen wurden in unserem Bundesland eingerichtet - für alle jene, die vor Weihnachten noch kostenlos einen Antigen-Schnelltest durchführen lassen wollen. Gleich drei davon in der Obersteiermark (Bruck, Judenburg, Liezen), aber keine im Süden.