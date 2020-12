Briefmarken sind für Oliver Fabianek eine Leidenschaft. 30 Jahre lang hat der Grazer in einem Briefmarkengeschäft gearbeitet, seit einem Jahr ist er bei der Post. Für das weihnachtliche Sonderpostamt in Oberndorf hat er also ein Händchen. „Eine besondere Briefmarke und ein Stempel geben der Post ein Gesicht. Man braucht die Liebe dazu, um das zu schätzen.“ Etwa 2500 Briefe kommen täglich herein. An manchen Tagen sind es sogar 4000. Im Stille Nacht Sonderpostamt werden ausschließlich Briefe und Postkarten abgefertigt, etwa 70 Prozent davon sind Weihnachtsglückwünsche.