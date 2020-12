Es sind BMW-Fahrer, wegen denen am häufigsten die Haftpflichtversicherung einspringen muss, besagt die Statistik der Generali-Kfz-Versicherung. Sie zählt in ihrem aktuellen Karambolage-Atlas 5,5 Haftpflicht-Schäden pro 100 Versicherte. Damit werden die Lenker der bayerischen Marke mit der „Freude am Fahren“ als Maxime gewissermaßen ihrem Image gerecht, das gerne als aggressiv im Straßenverkehr beschrieben wird. Was nicht heißt, dass jeder BMW-Lenker ein aggressiver Autofahrer ist.