Benediction - Scriptures

Hach ist das schön, wenn man alte Helden plötzlich wieder in alter Form begrüßen darf. Die britische Death-Metal-Walze Benediction zählte zwar niemals zur ersten Genre-Liga, hat aber mit Frontmann Dave Ingram ein paar der wichtigsten Szene-Alben der 90er veröffentlicht. Ebenjener ist nach genau zwei Dekaden Abwesenheit letztes Jahr wieder in den Schoß seiner alten Heimat zurückgekehrt und hat mit ihnen "Scriptures", das erste Studioalbum seit unglaublichen zwölf Jahren eingeholzt. Vom unwiderstehlichen Groove in "Stormcrow" über den schwedisch angelehnten Uffta-Beat in "Progenitors Of A New Paradigm" bis hin zu fein eingestreuten Old-School-Punk-Einflüssen und dem wuchtigen "The Crooked Man" schöpfen sie aus dem Vollen der eigenen Vergangenheit. So ein Album mit alten Meisterwerken in Relation zu setzen ist immer gefährlich, aber so frisch klangen die alten Herren aus Birmingham in diesem Jahrtausend noch nie. Gelungen!