Ähnlicher Fall im Juli 2019

Dieses Erlebnis erinnerte die Polizisten an einen ähnlichen Zwischenfall im Juli 2019 in St. Veit: „Damals hat uns die Tochter eines älteren Ehepaares angerufen, weil sie sich Sorgen um ihre Eltern gemacht hat. Weil uns niemand geöffnet hat, haben wir auch dort das Fenster eingeschlagen und die beiden am Boden liegend gefunden“, so Kepplinger. Als Helden sehen sich die Polizisten nicht: „Das war Zufall.“