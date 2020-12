Freud und Leid

Im Zentrum der Handlung steht der sympathische und etwas tollpatschige Jazz-Professor Joe Gardner (gesprochen von Oscar-Preisträger Jamie Foxx), der mit seinen Unterrichtsmethoden mehr oder weniger großes Feuer in seinen Schülern entfachen kann, insgeheim aber ungebrochen von einer Karriere als Musiker träumt. Da trifft es sich gut, dass sein ehemaliger Schüler und Schlagzeuger Curley ihm eine Möglichkeit verschafft, im New Yorker „Half Note“-Jazzclub teil der Band der großen Saxofonistin Dorothea Williams (großartig: Angela Bassett) zu werden. Nach anfänglicher Skepsis überzeugt er die Jazzgröße mit Hingabe und seinen Fertigkeiten, was ihm schlussendlich den begehrten Platz in der Combo einbringt. Glückstrunken teilt er daraufhin seine Freude am Telefon, übersteht so manch prekäre Alltagssituation, bis er in einen Gully fällt und das Zeitliche segnet.