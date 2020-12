Gesperrte Toiletten, undichte Duschen, keine Heizung, Wasser auf dem Boden und stinkende Abgase! Das erwarte angeblich die Gästemannschaften von Stoke City in deren Kabine. Für Star-Trainer Jose Mourinho ein absolutes No-Go. Deshalb will er noch vor dem direkten Duell im League-Cup am Mittwoch den Behörden und der Liga ein zugespieltes Video vorlegen.