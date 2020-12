Claude Brasseur wurde 1936 in einem Pariser Vorort geboren und spielte in den 50er-Jahren zunächst erfolgreich Theater, bevor er zum Film wechselte. Zu seinen bekannten Rollen zählt die des Draufgängers und Bohemiens in Jean-Luc Godards „Die Außenseiterbande“ von 1964. Später wurde er oft als desillusionierter Polizist besetzt.