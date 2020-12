Der Kreml bezeichnete Nawalny am Dienstag als „kranken Mann“ mit „Verfolgungswahn“. Die Gegensanktionen seien eine Reaktion auf „konfrontative“ EU-Maßnahmen, erklärte das Außenministerium in Moskau. Namen veröffentlichte es nicht. Aus dem Auswärtigen Amt in Berlin hieß es, bei den Sanktionen handle es sich unter anderem um „Einreisesperren gegenüber deutschen staatlichen Stellen“.