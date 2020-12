Jung und Alt sollen künftig im ehemaligen Feuerwehrhaus in der Feldergasse in Klosterneuburg unter einem Dach vereint werden. Denn zusätzlich zu geförderten Mietwohnungen und betreutem Wohnen wird auf den 1322 Quadratmetern eine Kinderkrippe errichtet. Mädchen und Buben im Alter von ein bis drei Jahren werden dort in zwei Gruppen Platz finden. „Damit erfüllen wir den Wunsch vieler Familien“, weiß Stadträtin Maria-Theresia Eder. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde mit dem Beschluss des Kauf- und Wohnungseigentumsvertrages mit der Heimat Österreich der Grundstein für das Generationenprojekt gelegt.