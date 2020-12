Sie kommt also nicht: Die Waldviertel-Autobahn ist mit der Ankündigung des „Mobiliätspakets nördliches Niederösterreich“ endgültig Geschichte. An ihre Stelle rückt ein Milliardenfahrplan, der sowohl einen Ausbau des Landesstraßennetzes umfasst, als auch hohe Investitionen in den öffentlichen Verkehr auf der Schiene.