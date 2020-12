Die beliebte Krippenandacht in der Haydnkirche in Eisenstadt wird heuer ins Internet verlegt. Jedes Jahr besuchen am Nachmittag des 24. Dezembers Dutzende Kinder mit ihren Eltern die Mette in der Landeshauptstadt. Da das jetzt nicht möglich ist, hat die Pfarre einen Film der Feier anfertigen lassen. Dieser kann dann am Heiligen Abend unter www.haydnkirche.at angeschaut werden.