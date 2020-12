Durch einen allergologisch versierten Facharzt beziehungsweise im Allergie-Ambulatorium oder an der Allergie-Ambulanz in Krankenhäusern kann eine derartige Fehlsteuerung des körpereigenen Abwehrsystems mittels Haut- oder Bluttest einfach festgestellt und dann entsprechend behandelt werden. Neben symptomlindernden Arzneien spielt die allergenspezifische Immuntherapie (Hyposensibilisierung) eine wichtige Rolle. „Durch die Verabreichung von standardisierten Allergen-Extrakten wird das Immunsystem Schritt für Schritt an die Allergie-Auslöser gewöhnt“, so Prim. Ostertag. Ein Therapiestart ist auch in der aktuellen Pandemiezeit möglich, sofern keine akute Infektion der Atemwege besteht. Weitere Informationen bietet die Interessensgemeinschaft Allergenvermeidung (IGAV) bzw. sind erhältlich unter www.milbencheck.at