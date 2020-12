Diagnose Krebs

13 Jahre waren die gelernte Laborantin und der Filialleiter-Stellvertreter verheiratet, ein Jahr länger waren sie ein Paar. Am 26. August 2019 hatten Ärzte beim über 20 Jahre älteren Familienvater einen hochaggressiven Krebs diagnostiziert. Genau sechs Monate später, am 26. Februar 2020, war Peter tot. Sein Ableben bedeutete für die Familie einen gewaltigen Verlust. „Ich war nervlich am Ende“, erinnert sich die Witwe, die zu dem Zeitpunkt eine Ausbildung zur Kindergartenhelferin machte, diese dann unterbrechen musste: „Peter vermittelte stets den Eindruck, er sei unsterblich. Er war immer so agil - ich hätte nie gedacht, dass er so früh stirbt“, so Martina.