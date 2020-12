Die für diese Woche geplante Bekanntgabe des zukünftigen Betreibers der beiden Frauenhäuser in der Stadt Salzburg und Hallein (Tennengau) samt einem neuen Gewaltschutzkonzept verzögert sich. Zwar wurde am 11. Dezember unter den eingereichten Konzepten ein Bestbieter gekürt, allerdings hat einer der unterlegenen Bewerber Einspruch gegen die Entscheidung der Expertenkommission eingelegt, informierte die zuständige Landesrätin Andrea Klambauer (NEOS) am Dienstag.