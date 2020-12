Ausbildung „am Pfefferspray”

Dies soll etwa dazu führen, dass ein an der Schulter verletzter Sportler künftig als tauglich eingestuft würde, führte Tanner aus. Statt am Sturmgewehr könnte er aufgrund seiner Verletzung aber am Pfefferspray ausgebildet werden. Es werde für jeden einzelnen entschieden, was er tun könne und was nicht, so Tanner.