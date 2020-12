Die Kosten für die auf 2021 verlegten Olympischen Spiele in Tokio steigen auf mehr als 12,6 Milliarden Euro. In ihrem am Dienstag veröffentlichten Budgetplan gehen die Organisatoren von weiteren Ausgaben von rund 2,3 Milliarden Euro aus. Trotz aller Sparbemühungen treiben die Corona-Maßnahmen und die von der Verschiebung verursachten Kosten den Etat weiter in die Höhe. Allein rund 130 Millionen Euro mehr planen die Veranstalter für die Eröffnungs- und Schlussfeiern ein. „Wir sollten die Spiele nicht nur von der Kostenseite her betrachten, sondern als positives Investment sehen“, behauptet jetzt einer der Hauptorganisatoren.