Die Wozniak-Notizen waren Teil einer Auktion von Apple-Memorabilia, die nun beim Bostoner Auktionshaus RR Auctions unter den Hammer kamen. Der heute 70-jährige Wozniak bestätigte die Echtheit in einem beiliegenden Schreiben: „Diese Dokumente, ca. 1975, sind meine originalen Apple-II-Prototypen-Schaltpläne und Programmieranweisungen. Sie sind sehr wertvoll. Auf diesen Work-in-Progress-Diagrammen kann man sogar meine Steckplatine-Technik sehen, bei der ich die gezeichneten Verbindungen in rot durchging, während ich die Drähte einlötete. (...) Der Prototyp wurde von Hand verkabelt, als ich noch Ingenieur bei der Advanced Product Division von Hewlett-Packard war, wo ich an der Entwicklung von Taschenrechnern beteiligt war.“