„Focken, für alle, die mit diesem Dialekt nicht vertraut sind, was heißt das eigentlich?“, fragte der Richter. In Südösterreich nenne man „kleine Schweine, Ferkel“ so, erwiderte Petzner, übrigens ein gebürtiger Tamsweger. Wenn er als Bub schmutzig vom Spielen nach Hause gekommen sei, habe seine Mama „Ihr kommt‘s daher wie Focken“ gesagt. Er habe „in keinster Weise die Absicht gehabt“, Chinesen pauschal die Menschenwürde abzusprechen, betonte Petzner: „Ich habe es verabsäumt, die Trennung zu vollziehen zwischen dem chinesischen Volk und dem chinesischen Regime.“